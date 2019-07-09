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  3. Beşiktaş'ta Watkins'in transferine Abdullah Avcı onay verdi

Beşiktaş'ta Watkins'in transferine Abdullah Avcı onay verdi

Beşiktaş'ta Watkins'in transferine Abdullah Avcı onay verdi

Beşiktaş, İngiltere Championship takımlarından Brentford’da forma giyen Ollie Watkins'i gündemine aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi.

Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanlara başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Siyah beyazlılar, Brentford'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ollie Watkins ile ilgileniyor.

Geçen sezon 45 maçta 12 gol atan İngiliz futbolcu, 9 da asist yaptı.

Sol kanat ve ileri uçta da oynayabilen genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ollie Watkins’i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimini düşündüren tek konu ise Brentford kulübünün sözleşmeye 8 milyon euro'luk zorunlu satış opsiyonu koymak istemesi.

Opsiyon konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanırsa, 23 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlanacak.  (TRTSpor)

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