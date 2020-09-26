Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ayağının tozuyla idmana çıktı

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, yeni transfer Vincent Aboubakar ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı.
Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.
İtalyan temsilcisi, Cimbom'un Brezilyalı savunmacısı için fiyat artırımına gitti. Serie A ekibi, Sambacı için yeniden G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre; Roma, Marcao için Aslan'ın istediği 15 milyon euroyu vermeye ikna oldu.
Orta saha takviyesi adına çalışmalarını hız kesmeden yürüten Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen 24 yaşındaki Jorman Campuzano'nun transferinde büyük yol kat etti. Kolombiyalı oyuncu, sert futboluyla Felipe Melo'yu andırıyor.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarına karşı yabancı merkez hakem komitesi (MHK) oluşturulması önerisinde bulundu.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.