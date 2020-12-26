Beşiktaş'ta Vida'nın performans yükselişinin sırrı ortaya çıktı

AKŞAM

Şafak GÖZMEN

“Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”

SEZONA kötü bir başlangıç yapan ancak son dönemde eski günlerinden daha iyi bir görüntü yakalayan Vida’nın durumunu Hırvat basını, “Baskı bitti, Vida kendine geldi” şeklinde yorumladı. Erzurum karşısında İbrahimovic gibi topuğuyla attığı gol Puskas ödülüne aday olarak gösterilen Vida, Ankaragücü karşısında da takımını zafere taşıdı. Hırvat yıldızın yeni performansı hakkında ‘sportske.jutarnji.hr’ sitesinde şu değerlendirme yapıldı: “Vida ve Lovren dünya kupasının en iyi tandemleriydi. Rusya’da gümüş madalya kazanan Hırvatistan Milli Takımı’nın başarısında da baş rol oynadılar. Vida’nın Rusya’daki başarılı performansı Hırvat Milli Takımı ve Beşiktaş’ın rekabet için önemli hedefleri olduğu dönemde aynı çizgide devam etti.

PANDEMİ EK ZORLUK GETİRDİ



Dünya Kupası psikofiziksel olarak büyük bir çabaydı ve tamamlandıktan sonra duygusal bir boşalma yaşandı. Vida, ara vermeden oynamaya devam etti ve çabasının etkileri Beşiktaş’taki katkısı devam etti. Ancak pandemi döneminde bu yorgunluğu atacak kaliteli bir tatil yapılamadı. Birçok oyuncu bu açıdan ek zorluklarla karşılaştı. Sezon başında Vida’nın finansal değeri nedeniyle Beşiktaş Yönetimi tarafından satılacak futbolcular arasında isminin yer alması büyük bir baskı yarattı.



TAHTTAN İNDİRMEK YANLIŞ



Bu baskı haziran ayından beri sürekli oynayan ve kaliteli hazırlık yapamayan oyuncunun sakinliğini bozdu. Ancak Beşiktaş’tan satış baskısının ortadan kalkmasıyla kendine geldi ve eski form düzeyinin de üzerine çıktı. Bu oyuncuların 31 yaşında oldukları ve en verimli dönemlerini yaşadıkları unutulmamalıdır. Günümüz futbolunda büyük kulüp ve milli takımdaki performansları bunu gösteriyor. Zayıf bir form aşamasına bakarak Domagoj Vida’yı tahttan indirmek mantıksızlık olur. 11 yıllık uluslararası kariyere sahip olduğu unutulmamalı.”



Vida Beşiktaş’ı zirveye yaklaştırdı



VİDA’NIN performansı dış basında yer almaya devam etti. İspanyol As Gazetesi, “Vida, Beşiktaş’ı liderliğe yaklaştırıyor” başlığıyla Hırvat yıldızın golüne yer verdi. beinsports.com/France, “Vida Beşiktaş’ta öne çıkmaya devam ediyor” başlığını kullandı. ‘ua-football.com’ da “Vida’nın, Erzurum’a golünü İbrahimovic takdir ederdi. Ankaragücü’ne de galibiyet golünü o attı” yorumu yaptı.

