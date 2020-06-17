Beşiktaş'ta Vida şoku

AKŞAM
Sağlık heyeti, Hırvat futbolcuyu bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Öte yandan pandemi sürecinde hem takımla hem de antrenör eşliğinde özel çalışmalar yaparak hazırlanan Burak Yılmaz’ın cezası sona erdi, Denizli’de sahada olacak.
AİLECE BEŞİKTAŞLIYIZ
Öte yandan Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, TRT SPOR’a konuştu. “Ailece Beşiktaşlıyız. Bir gün Türkiye’de oynarsam Beşiktaş’ta forma giymek isterim” diyen 19 yaşındaki futbolcu, Türk milli takımını seçtiği için mutlu olduğunu da söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.
Fenerbahçe'nin yıldızı Deniz Türüç, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçta oyundan alınınca kenar yönetime tepki gösterdi. Tribündeki yardımcı antrenör Volkan Demirel ise Türüç'e eliyle 'otur' işareti yaptı.
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, kendileri gibi üst seviye takımların böyle goller yememesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.