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  3. Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişiyor

Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişiyor

Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişiyor

Sakatlığı nedeniyle 2 maçtır takımdan ayrı kalan Beşiktaş'ın başarılı stoperi Victor Ruiz, 16. haftadaki Fenerbahçe deplasmanında formasına kavuşacak.

Beşiktaş'ın, İspanya La Liga ekibi Villarreal'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak üst üste şanssız sakatlıklar yaşayan Victor Ruiz, bu kez beklenenden hızlı takıma dönecek.

Sağ arka adalesindeki problem nedeniyle ligde 2 maçtır formasından uzak kalan Ruiz, Fenerbahçe derbisinde forma giymeye hazırlanıyor. Tedavisi pozitif ilerleyen başarılı stoper, ağrıları azalmasına rağmen Yeni Malatya maçında riske edilmeyecek.

Ruiz, yüzde yüz hazır olarak Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, derbiyle beraber ideal stoper ikilisi Vida-Ruiz'e kavuşacak. Ruiz, sakatlıklar nedeniyle ligde toplam 6 maçı kaçırdı.

(Star)


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