Beşiktaş'ta Tyler Boyd satılık oyuncular listesinde

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu; Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah'la güçlendiren Siyah-Beyazlılar, takıma 6 yeni isim daha kazandırmak için düğmeye bastı
İlk olarak stoper hattını Atletico Madrid'in 21 yaşındaki oyuncusu Francisco Montero'yla dolduran Beşiktaş Yönetimi'nin, 1 sezonluğuna kiralanan savunmacıyı bugün İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Montero'nun ardından gözünü forvet transferine çeviren Kara Kartal, bu konuda da İspanya'dan gelecek habere kilitlendi.
Geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kiralık olarak forma giyen Atleticolu Nikola Kalinic için çalışma başlatan yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini alıp İstanbul'a gelmesini bekliyor.
6 hedefin 3'ü Türk
Kale bölgesine de yeni bir takviye yapmak için uzun süredir arayış içerisinde bulunan Kara Kartal, Çaykur Rizespor'un Milli file bekçisi Gökhan Akkan için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, 25 yaşındaki eldiven için kadrosunda bulunan oyunculardan birkaçını takasta kullanmayı amaçlıyor.
Sağ bek mevkii için düşünülen Antalyaspor'lu Nazım Sangare için ısrarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncunun kulübünü ikna etmek için temaslara başladı. Sağ kanat hattında ise Gökhan Töre'yle her konuda anlaşan ve kulübü Yeni Malatyaspor'la bağlarını koparmasını bekleyen Beşiktaş, böylelikle 6 transferinden 3'ünü Türk oyuncularla yapmayı amaçlıyor.
Roco, Mirin ve Boyd yolcu
Mevcut kadrosunda; Vida, Welinton, Roco, Mirin, N'Sakala, Douglas, Atiba, Ljajic, Mensah, N'Koudou, Boyd, Lens, Hasic ve Larin'i bulunduran Siyah-Beyazlılar'ın, yabancı transferi yapabilmek için 14 kişilik listesini boşaltması gerekiyor.
Montero ve Kalinic'e ek olarak ön libero hattı için de İngiltere'de transfer operasyonlarını sürdüren Beşiktaş, bu 3 hamlesi için aynı sayıda yabancısıyla yollarını ayırmak zorunda.
Isimat Mirin ve Enzo Roco'yla yollarını ayırmak için geri sayımda bulunan Kara Kartal'ın, Tyler Boyd ya da Jeremain Lens ikilisinden birini de göndermeyi planladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.