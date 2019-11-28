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  3. Beşiktaş'ta transferlerin kaynağı Larin ve Mirin!

Beşiktaş'ta transferlerin kaynağı Larin ve Mirin!

Beşiktaş'ta transferlerin kaynağı Larin ve Mirin!

Beşiktaş, devre arasına transfer kaynağı yaratmak için Mirin ve Larin'i kiralık oynadıkları kulüplere satmayı planlıyor.

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen Beşiktaş Toulouse'a kiralık olarak giden Mirin ve Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin için görüşmelerde bulunacak.

İki futbolcu için forma giydiği ekiplere satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacakları sorulacak.

Karius duvar örüyor

Süper Lig'de son dört maçta dört galibiyet elde eden siyah- beyazlılarda keyifler yerinde.

Bratislava maçı öncesi yapılan son antrenmanda takım arkadaşlarına birçok defa geçit vermeyen ve ligde son altı maçta bir gol yiyen Loris Karius, kurtardığı şutlar sebebiyle objektiflere mutlu pozlar verdi.

(Türkiye)


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