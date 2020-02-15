Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz'ün antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü devam edecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
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Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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