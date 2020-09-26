Beşiktaş'ta tartışmaların odağındaki isim Welinton

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Welinton, önceki akşamki Rio Ave maçında da beklenen performansı sergileyemedi.
Karşılaşmanın 85.dakikasında Beşiktaş ceza sahasında rakip oyuncu Bruno Moreira'yı kontrol edemeyince takımının gol yiyip maçın uzamasına sebep olan Brezilyalı oyuncu, Siyah-Beyazlı taraftarları çıldırttı. 31yaşındaki futbolcunun golden sonra kendi hatası olmasına rağmen takım arkadaşlarına bakıp söylenmesi de tepki çekti.
Beşiktaş'ın sağ bek için her konuda anlaştığı DeAndre Yedlin'de son anda kulübü Newcastle United tavır değiştirdi.
İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dünyanın sayılı derbileri arasına giren İstanbul derbisinde oynanan bazı maçlar tarihe adını yazdırdı. İşte unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları...
Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Vitor Hugo için son kez masaya oturacak.
Beşiktaş'ın Devler Ligi hayallerinin PAOK maçında suya düşmesinin ardından önceki akşamki Rio Ave mağlubiyetiyle de Kupa 2 defteri kapandı. Forvet ve sağbekte transferlerin gecikmesi sebebiyle düşüşün devam ettiği Kartal'da taraftar, çılgına döndü. Siyah-Beyazlılar, faturayı yönetime kesti.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.