Beşiktaş'ta taraftarı coşturacak iki dünya yıldızı ile görüşmeler başladı!

Beşiktaş'taki yükseliş tüm hızıyla sürerken, teknik heyet sezonun ikinci yarısında da yükselen grafiği devam ettirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, iki dünya yıldızını birden kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Sabah'ın haberine göre, Burak Yılmaz'ın yanına golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah beyazlılar, gündeme dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi aldı.

BRESCIA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ırkçı saldırılar ve Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun yaptığı, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor" açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU

İtalya'da yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek çeşitli bonuslarla imza atan yıldız forvet için menajeri Mino Raiola ile temasa geçilerek şartlar soruldu.

BAŞARI ODAKLI BONUS TEKLİFİ

Balotelli için başarı odaklı bonuslarla uygun bir maaş teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.

"COME TO BEŞİKTAŞ"

Verona maçında ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı, "Come to Beşiktaş" sloganıyla kucak açmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon 7 maçta 2 gol attı.

Yönetim, Balotelli transferi için somut adımlar atmaya hazırlanırken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir iddia da Fransa'dan geldi...

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, siyah-beyazlıların Marsilya forması giyen kanat oyuncusu Dimitri Payet ile ilgilendiği iddia edildi.

BİRKAÇ TÜRK KULÜBÜ DAHA PEŞİNDE

Futbol Arena'nın derlediği habere göre, Payet ile birkaç Türk kulübü yakından ilgileniyor. Haberde özellikle Beşiktaş'ın Fransız futbolcuyla ciddi ilgilendiği ve devre arasında da girişimde bulunabileceği belirtildi. Marsilya'da aylık 600 bin Euro kazanan futbolcu için gelen tekliflerin de değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Fransız ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 resmi maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Dimitri Payet, 2017 yılında West Ham'dan Marsilya'ya 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.