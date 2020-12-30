Beşiktaş'ta sürpriz Adem Ljajic kararı

Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Sırp futbolcu Adem Ljajic için karar verildi. Beşiktaş Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Takımdan ayrılmazsa ocakta lisansının dondurulacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi yaşanıyor. A Spor'un haberine göre Beşiktaş Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Takımdan ayrılmazsa ocakta lisansının dondurulacağı belirtildi. Yaşanan bu gelişme üzerine devre arasında Sırp yıldızla yollar ayrılabilir. 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Beşiktaş'ta ocak transfer sezonu öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Adem Ljajic için son kararını verdi. A Spor'un haberine göre, Sergen Yalçın ile yıldızı barışmayan ve özel hayatında büyük sorunlar yaşadığı iddia edilen Ljajic'in menajeri İstanbul'a çağırıldı.

LİSANSI İPTAL EDİLECEK!

Buna göre Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasını isteyecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde Beşiktaş, Ljajic'in lisansını donduracak. 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.