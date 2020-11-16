  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:35
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta stoper bölgesine transfer operasyonu

Beşiktaş'ta stoper bölgesine transfer operasyonu

Paylaş

Fanatik

Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.

Kadroda yaşanan büyük değişiklikler sebebiyle önce Avrupa'da erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, sonrasında Süper Lig'de peş peşe yaşadığı kayıplarla taraftarını üzmüştü. Takımın bir türlü istikrarı yakalayamamasının temel sebebi olarak kadro derinliğini gerekçe gösteren teknik direktör Sergen Yalçın, ara transfer döneminde forvet hattıyla beraber 2 bölgeye daha takviye istedi. 48 yaşındaki hocanın, ilk olarak kale hattına bir takviye yapılmasını istediği bildirildi.

TOPLAMDA 40 MAÇLIK SERÜVEN

Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın istikrar anlamında sorunları olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alan Yalçın'ın ikinci olarak ise yeni bir stoper daha kadroya katılmasını talep ettiği ifade edildi.

Mevcut kadroda elinde; Welinton, Vida ve Montero'yu bulunduran Yalçın'ın, 40 maçlık Süper Lig fikstüründe sorun yaşamamak için bir savunmacı daha istediği belirtildi. Forvet transferi için yoğun mesai içerisinde bulunan yönetimin, teknik ekipten gelen talebin ardından bu 2 bölge konusunda da girişimlere başladığı kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Belözoğlu Fener'deki ilk ayrılığı açıkladı: Menajeriyle görüştük...
Belözoğlu Fener'deki ilk ayrılığı açıkladı: Menajeriyle görüştük...

Belözoğlu Fener'deki ilk ayrılığı açıkladı: Menajeriyle görüştük...

Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım
Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım

Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım

Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu
Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu

Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge
Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge

Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge

Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha
Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha

Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.

Erol Bulut'tan beklenmedik karar
Erol Bulut'tan beklenmedik karar

Erol Bulut'tan beklenmedik karar

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...
Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...

Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...

Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Ağaoğlu: 'Şampiyonluğun yerini hiçbir başarı dolduramaz'
Ağaoğlu: 'Şampiyonluğun yerini hiçbir başarı dolduramaz'

Ağaoğlu: 'Şampiyonluğun yerini hiçbir başarı dolduramaz'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde birlik ve baraberlik mesajı verdi. Ağaoğlu, "Bir Afrika atasözü der ki 'Hızlı gitmek istiyorsanız, yalnız gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız hep birlikte gidin. Hiç kimseyi ayırmadan söylüyorum, bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor
Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor

Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.