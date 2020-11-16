Beşiktaş'ta stoper bölgesine transfer operasyonu

Kadroda yaşanan büyük değişiklikler sebebiyle önce Avrupa'da erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, sonrasında Süper Lig'de peş peşe yaşadığı kayıplarla taraftarını üzmüştü. Takımın bir türlü istikrarı yakalayamamasının temel sebebi olarak kadro derinliğini gerekçe gösteren teknik direktör Sergen Yalçın, ara transfer döneminde forvet hattıyla beraber 2 bölgeye daha takviye istedi. 48 yaşındaki hocanın, ilk olarak kale hattına bir takviye yapılmasını istediği bildirildi.
TOPLAMDA 40 MAÇLIK SERÜVEN
Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın istikrar anlamında sorunları olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alan Yalçın'ın ikinci olarak ise yeni bir stoper daha kadroya katılmasını talep ettiği ifade edildi.
Mevcut kadroda elinde; Welinton, Vida ve Montero'yu bulunduran Yalçın'ın, 40 maçlık Süper Lig fikstüründe sorun yaşamamak için bir savunmacı daha istediği belirtildi. Forvet transferi için yoğun mesai içerisinde bulunan yönetimin, teknik ekipten gelen talebin ardından bu 2 bölge konusunda da girişimlere başladığı kaydedildi.
Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.
Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde birlik ve baraberlik mesajı verdi. Ağaoğlu, "Bir Afrika atasözü der ki 'Hızlı gitmek istiyorsanız, yalnız gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız hep birlikte gidin. Hiç kimseyi ayırmadan söylüyorum, bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.