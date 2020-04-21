Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı

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Koronavirüs nedeniyle futbol durmuşken transfer harekâtı günden güne hız kazanıyor.
Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını açıkladı.
Arjantin devi River Plate, Yeni Malatyaspor'a sattığı defans oyuncusu Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemelerin yapılması için sarı-siyahlı kulübe ihtarname gönderdi. Mina, Yeni Malatyaspor'a 2017 yılında transfer olmuştu.
UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.
Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.