Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı

Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...

Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Arjantin devi River Plate, Yeni Malatyaspor'a sattığı defans oyuncusu Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemelerin yapılması için sarı-siyahlı kulübe ihtarname gönderdi. Mina, Yeni Malatyaspor'a 2017 yılında transfer olmuştu.

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar

UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.