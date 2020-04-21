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  • 21 Nisan 2020 Salı 20:52
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  • 21 Nisan 2020 Salı 21:02

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş ile Alman kaleci Loris Karius'un yolları ayrıldı. 1,6 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuran Alman kaleci, NTVSpor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesini feshetti. Karius, 2018'de Liverpool'dan kiralanmıştı.

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