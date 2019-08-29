Beşiktaş'ta son aday Caicedo

AKŞAM

FELİPE Caicedo’nun adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Türk kulüpleriyle anılmıştı. Transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın Ekvadorlu forvetle görüşmeler yaptığı, kulübü Lazio ile de temasta olduğu belirtildi. İtalyan basınına göre 2.5 milyon euro karşılığında Espanyol’dan transfer edilen Ekvadorlu golcü, Beşiktaş’tan da sezonluk 2.5 milyon euro ücret istiyor. 30 yaşındaki golcü Lazio’ya 2017 yılında transfer olmuş ve çıktığı 71 karşılaşmada 15 gol atıp, 9 da asist yapmıştı. Oyuncu geçen sezon 38 maçta 8 gol atıp, 2 de asist yapmayı başardı.