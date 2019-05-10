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  3. Beşiktaş'ta sezon sonunda 7 futbolcuya kapı gösterildi

Beşiktaş'ta sezon sonunda 7 futbolcuya kapı gösterildi

Beşiktaş'ta sezon sonunda 7 futbolcuya kapı gösterildi

Beşiktaş’ta gelecek sezon yaprak dökümü yaşanacak.

Son iki sezonda beklenen başarının altında kalınması nedeniyle yönetimin bazı oyuncularla devam etmeme kararı aldığı ve kongrenin kazanılması halinde operasyonun gerçekleştirileceği belirtildi. Öncelikle devre arasında ayrılmak isteyen ve 1 yıllık daha anlaşması olan Quaresma’ya kolaylık sağlanacak.

MEDEL’İ YÜKSEK ÜCRETİ YAKTI

Transferinden bu yana beklentilerin altından kalan Lens gözden çıkartıldı. Sözleşmesi 2020’de bitecek olan Hollandalı futbolcu gerekirse kiralık olarak gönderilecek. Senelik 2.3 milyon euroya oynayan Medel de başarılı performansına rağmen yüksek ücreti nedeniyle gönderilecekler listesine eklendi. Satış listesine konacak olan Şilili futbolcudan gelecek para yapılacak yeni transferlerde kullanılacak.

LARİN HAYALLERİ YIKTI

Sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek ve Adriano’ya hizmetleri için teşekkür edilirken, beklentileri karşılayamayan Larin de gönderilecek isimler arasına eklendi. Sadece 10 resmi maçta forma şansı bulan Roco’ya da güle güle denirken, Atiba için sezon sonunda karar verilecek. Kiralık olarak oynayan Kagawa için kulübü Dortmund ile görüşülecek ve bonservisinde indirim yapılmazsa yollar ayrılacak.

(Star)

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