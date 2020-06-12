Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın zor seçimi

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Loris Karius'un gidişi sonrasında kalede Ersin ve Utku arasında seçimini yapmadı. İleri uçta ise Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Boateng ismi ön plana çıksa da Güven ve Umut'un performansları da göz dolduruyor.

Koronavirüs arasının ardından Beşiktaş’ın ilk rakibi yarın Antalyaspor olacak. Ancak Kara Kartal’ın hocası Sergen Yalçın, kadro kurma konusunda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından kalede Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu arasında seçimini bir türlü yapamadı. Ersin’in daha önce alt yaş kategorilerinde Milli takımlarda oynamasına rağmen A takımda şans bulamaması ve gerekli tecrübeye sahip olmaması Yalçın’ı düşündürüyor. Utku ise geride kalan 26 haftada ligde ve kupada 1’er maçta Siyah- Beyazlı formayı giydi.

Kararı bugün verecek

Yalçın, son kararını ise bugün yapılacak idmanın ardından verecek. 47 yaşındaki çalıştırıcının belirsizlik yaşadığı bir diğer mevki de forvet hattı. Burak Yılmaz’ın kart cezası nedeniyle ileri uçta Boateng denendi. Ganalı futbolcu, istekli görüntüsüyle dikkat çekerken, teknik ekibin yüzünü güldürdü. Ancak Güven Yalçın ve Umut Nayir’in de hazır olması kararsızlık yaratıyor. Buradaki forma rekabeti de Yalçın’ın karar verme konusunda güçlük yaşamasına neden oluyor.

(Fanatik)