  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Haziran 2020 Cuma 10:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın zor seçimi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın zor seçimi

Paylaş

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Loris Karius'un gidişi sonrasında kalede Ersin ve Utku arasında seçimini yapmadı. İleri uçta ise Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Boateng ismi ön plana çıksa da Güven ve Umut'un performansları da göz dolduruyor.

Koronavirüs arasının ardından Beşiktaş’ın ilk rakibi yarın Antalyaspor olacak. Ancak Kara Kartal’ın hocası Sergen Yalçın, kadro kurma konusunda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından kalede Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu arasında seçimini bir türlü yapamadı. Ersin’in daha önce alt yaş kategorilerinde Milli takımlarda oynamasına rağmen A takımda şans bulamaması ve gerekli tecrübeye sahip olmaması Yalçın’ı düşündürüyor. Utku ise geride kalan 26 haftada ligde ve kupada 1’er maçta Siyah- Beyazlı formayı giydi.

Kararı bugün verecek

Yalçın, son kararını ise bugün yapılacak idmanın ardından verecek. 47 yaşındaki çalıştırıcının belirsizlik yaşadığı bir diğer mevki de forvet hattı. Burak Yılmaz’ın kart cezası nedeniyle ileri uçta Boateng denendi. Ganalı futbolcu, istekli görüntüsüyle dikkat çekerken, teknik ekibin yüzünü güldürdü. Ancak Güven Yalçın ve Umut Nayir’in de hazır olması kararsızlık yaratıyor. Buradaki forma rekabeti de Yalçın’ın karar verme konusunda güçlük yaşamasına neden oluyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

title

Galatasaray'da koronavirüs değişikliği

title

Galatasaray'da Donk'un partneri belli oldu

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı
Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor
Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor

Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın
Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.

Bavulunu toplayıp kaçıyordu! 1 hafta önceki kriz yeni ortaya çıktı
Bavulunu toplayıp kaçıyordu! 1 hafta önceki kriz yeni ortaya çıktı

Bavulunu toplayıp kaçıyordu! 1 hafta önceki kriz yeni ortaya çıktı

Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması
Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması

Galatasaray son dakika transfer haberi. Luyindama'ya üst üste gelen teklifler nedeniyle alternatif arayan Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sergen Yalçın'ın zorlu mesaisi başladı
Sergen Yalçın'ın zorlu mesaisi başladı

Sergen Yalçın'ın zorlu mesaisi başladı

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Loris Karius'un gidişi sonrasında kalede Ersin ve Utku arasında seçimini yapmadı. İleri uçta ise Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Boateng ismi ön plana çıksa da Güven ve Umut'un performansları da göz dolduruyor.

Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt
Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt

Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt

Nihat Özdemir ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ‘şike' sözlerinin ardından Trabzonspor Yönetimi sessizliğini koruyor. Yakın çevresine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise “Çifte kupaya gidiyoruz. Bu yolda kesinlikle polemiğe girip, konsantrasyonu dağıtmayacağız” dediği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.