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aksam.com.tr
  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:17
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  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:17

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu

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Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yardımcıları ve scout ekibinin koronavirüs günlerinde ekran başına geçerek, Wyscout sistemi üzerinden tüm bölgeler için yetenekli oyuncu aradıkları ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular koronavirüs salgını yüzünden evlerine kapanırken, transfer arayışlarının internet üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yardımcıları ve scout ekibinin koronavirüs günlerinde tüm bölgeler için yetenekli oyuncu aradıkları ifade edildi.

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar transfer çalışmaları sırasında Wyscout programını kullanıyor. Dünyanın en büyük futbol veritabanı olan Wyscout’ta binlerce futbolcuya ait videolar, istatistikler ve çeşitli tanıtıcı bilgiler bulunuyor.

Transfer listesini yazdı!

Teknik patron Sergen Yalçın ve ekibinin yanı sıra siyah-beyazlı scout ekibinin bir süredir Wyscout üzerinden çok sayıda futbolcu izledikleri belirlendi. Belirli bölgeler üzerine yoğunlaşmayan Yalçın’ın tüm pozisyonlar için yetenekli oyuncular baktığı ve bazı isimleri şimdiden transfer listesine yazdığı ifade edildi.

Sözleşmesi biteceklerin yerine...

Kartal’da kiralık olarak forma giyen Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng ve Mohamed Elneny’nin sözleşmeleri ligle birlikte bitecek. Sergen Yalçın ve ekibinin özellikle bu oyuncuların boşluğunu dolduracak isimler için çalışma yürüttükleri kaydedildi. Kontratları sezon sonu bitecek olan Gökhan, Caner ve Atiba’nın olası ayrılıkları için de çalışma yapıldığı bildirildi.

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