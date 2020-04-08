Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu

Beşiktaş’ta yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular koronavirüs salgını yüzünden evlerine kapanırken, transfer arayışlarının internet üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yardımcıları ve scout ekibinin koronavirüs günlerinde tüm bölgeler için yetenekli oyuncu aradıkları ifade edildi.
Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar transfer çalışmaları sırasında Wyscout programını kullanıyor. Dünyanın en büyük futbol veritabanı olan Wyscout’ta binlerce futbolcuya ait videolar, istatistikler ve çeşitli tanıtıcı bilgiler bulunuyor.
Transfer listesini yazdı!
Teknik patron Sergen Yalçın ve ekibinin yanı sıra siyah-beyazlı scout ekibinin bir süredir Wyscout üzerinden çok sayıda futbolcu izledikleri belirlendi. Belirli bölgeler üzerine yoğunlaşmayan Yalçın’ın tüm pozisyonlar için yetenekli oyuncular baktığı ve bazı isimleri şimdiden transfer listesine yazdığı ifade edildi.
Sözleşmesi biteceklerin yerine...
Kartal’da kiralık olarak forma giyen Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng ve Mohamed Elneny’nin sözleşmeleri ligle birlikte bitecek. Sergen Yalçın ve ekibinin özellikle bu oyuncuların boşluğunu dolduracak isimler için çalışma yürüttükleri kaydedildi. Kontratları sezon sonu bitecek olan Gökhan, Caner ve Atiba’nın olası ayrılıkları için de çalışma yapıldığı bildirildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.
Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”
Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.
Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RMC Sports radyosu, Fransız teknik adamın Çin'den gelen teklifleri reddettiğini, Avrupa'dan ise en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini bildirdi. 54 yaşındaki hocanın, Sarı-Lacivertlilerle yola çıkmaya sıcak baktığı da ifade edildi.
Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ı endişelendiren haber. Anderlecht, eski futbolcusu olan Nijeryalı yıldızı, Monaco'dan bonservisiyle almak istiyor.
Ahmet Nur Çebi'nin ‘Geçmiş dönemin denetlemesini yapacağız' sözlerinin ardından eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan başkana ağır suçlamalar geldi. Beşiktaş'ta ortalık gerildi.
Katar takımlarının Radamel Falcao ile ilgilenmesinin ardından Galatasaray harekete geçti. Falcao'nun olası transerinde yıldız ismin yerini hızlı bir şekilde doldurmak isteyen yönetim Hulk'u gündemine aldı. Çin'de forma giyen süper yıldız ayrılmaya sıcak bakarken, maaşında da ciddi indirime gidebileceği öğrenildi...