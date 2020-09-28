Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan koşular ve stretching çalışması ile günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. 5’e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve 1’e 1 mücadelenin yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Bu arada, teknik direktör Sergen Yalçın çift kale maçta yeşil takımda yer aldı.
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