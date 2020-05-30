Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Elneny olmazsa Taulant Xhaka'nın transferini istiyor

Beşiktaş gelecek sezon ekonomik nedenlerden dolayı potansiyelli ve genç isimlere yönelecek. Sergen Yalçın'ın belirlediği listenin başında Arnavut ön libero Taulant Xhaka var. Elneny ile yeniden anlaşılmazsa Basel'li oyuncu hedefte. Stoper için Alanya'nın İngiliz kulesi Caulker ve Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusu Axel Tuanzebe düşünülüyor.
Sağ bek için Sloven takımlarından Olimpija'da forma giyen Eric Boakye liste başı. Beşiktaş'ın santrfor adayları Partizan'ın 23 yaşındaki yıldızı Nijeryalı Umar Sadiq ve Bochum'un 23 yaşındaki Kongolu santrforu Silvere Ganvoula.
Basel'in 29 yaşındaki yıldızı Taulant Xhaka, bu sezon takımıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Xhaka bu maçlarda 3 asist üretti.
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Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.
Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.
Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.
Fenerbahçe'nin ciddi bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlandığı Vedat Muriqi, Sarı-Lacivertlilere sol kanat tavsiyesinde bulundu. Kosovalı golcü, vatandaşı Elba Rashani'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Rashani'nin Odds BK ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.