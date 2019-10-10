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  3. Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, siyah beyazlı takımda başkanlığa aday oldu.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu.

Tecrübeli yönetici, “Beşiktaş’a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Mevcut başkan Fikret Orman da dün düzenlenen sponsorluk toplantısında aday olmayacağını yinelemişti.

(TRT Spor)

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