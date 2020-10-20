Beşiktaş'ta Sangare transferinin olmama nedeni ortaya çıktı

Sabah

Beşiktaş'ta Nazım Sangare transferinin yatmasının sebebi belli oldu. İşte Antalyaspor'un Sangare karşılığında Beşiktaş'tan istediği oyuncu...

Beşiktaş, uzun süre peşinden koştuğu Antalyaspor'un sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'yi, Fenerbahçe'ye kaptırdı. Antalyaspor milli sağ bek için 2 milyon euro isterken, siyah beyazlılar ise işi takasla bitirmeye çalıştı.

Dorukhan Toköz'ü istediler

Jeremain Lens, Cyle Larin, İsimat Mirin gibi oyuncuların bulunduğu paketten 1 ya da 2 oyuncuyu vererek işi bitirmeye çalışırken; Antalyaspor Dorukhan Toköz'ü isteyince takas görüşmeleri durdu..