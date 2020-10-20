Beşiktaş'ta Sangare transferinin olmama nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş, uzun süre peşinden koştuğu Antalyaspor'un sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'yi, Fenerbahçe'ye kaptırdı. Antalyaspor milli sağ bek için 2 milyon euro isterken, siyah beyazlılar ise işi takasla bitirmeye çalıştı.
Dorukhan Toköz'ü istediler
Jeremain Lens, Cyle Larin, İsimat Mirin gibi oyuncuların bulunduğu paketten 1 ya da 2 oyuncuyu vererek işi bitirmeye çalışırken; Antalyaspor Dorukhan Toköz'ü isteyince takas görüşmeleri durdu..
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, İzmir'de hata yapmayarak yoluna devam ederken birçok önemli kazanım ve gelişim sağlandı. Ozan, Caner, Serdar ve Pelkas başta olmak üzere ilk 11'de görev yapan isimlerin performansı teknik heyetten tam not aldı, 3 puan sevinci ikiye katlandı.
Beşiktaş'ta Nazım Sangare transferinin yatmasının sebebi belli oldu. İşte Antalyaspor'un Sangare karşılığında Beşiktaş'tan istediği oyuncu...