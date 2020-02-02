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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 11:23
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 12:24

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu

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Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı’nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic’in sağ diz ön çapraz bağları koptu.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı’nda Hırvat oyuncu Mijo Tomic’in sakatlığı keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Tomic’in gerçekleştirilen tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Tomic’in, önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği aktarıldı. Açıklamada, "Mijo Tomic’e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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