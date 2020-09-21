Beşiktaş'ta sağ beke DeAndre Yedlin

AKŞAM

Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Newcastle United'ın ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin'in transferinde sona yaklaştı.

Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sky Sports’un haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sağ beki Beşiktaş, bedelsiz olarak transfer edecek.

Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuyla yıllık ücret konusunda görüşmelerine devam ettiği ve transferin bu hafta içinde sonlandırılacağı Ada basınında yer aldı. Ancak Newcastle taraftarları oyuncunun bedava verilmesine karşı çıkıyor.