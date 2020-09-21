Beşiktaş'ta sağ beke DeAndre Yedlin

Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sky Sports’un haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sağ beki Beşiktaş, bedelsiz olarak transfer edecek.
Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuyla yıllık ücret konusunda görüşmelerine devam ettiği ve transferin bu hafta içinde sonlandırılacağı Ada basınında yer aldı. Ancak Newcastle taraftarları oyuncunun bedava verilmesine karşı çıkıyor.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.