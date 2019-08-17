Beşiktaş'ta rota İngiltere! Hedefte Cenk Tosun ve Bolasie var

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, listede ilk sıraya koyduğu eski oyuncusu Cenk Tosun için çalışma başlattı. Daha önce Hollandalı stoper Martins İndi için İngiltere'de yapılan pazarlıklardan sonuç alamayan siyah-beyazlılar, bu kez milli golcü için Ada'ya çıkarma yapacak. Everton'da üçüncü forvet konumuna düşen Cenk'i yeniden takımda görmeyi arzu eden Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kiralanması için şartları soracak ve Cenk'e "Evine geri dön" diyecek.
BOLASİE'DEN VAZGEÇMEDİLER
Kartal'ın bizzat kulübüyle masaya oturacağı diğer isim ise Everton'ın 30 yaşındaki futbolcusu Yannick Bolasie. Sol kanat ve forvet olarak çift yönlü oynayabilen oyuncunun maliyetini düşürmeye çalışan Beşiktaş, transfer harekâtında Elyounoussi için de Southampton ile son pazarlıkları yürütecek.
(Sabah)
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Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; yönetim, Ada’ya çıkarma yaparak Everton kulübü ile masaya oturacak. Cenk Tosun'a "evine dön" mesajı verecek olan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibinin bir diğer oyuncusu Yannick Bolasie için de temaslarını sürdürecek.
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