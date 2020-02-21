Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Rahmi Koç ile bir araya geldi.
Görüşmede Çebi ve Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim etti ve siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını hediye etti.
Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.
Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.
Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Değişiklikle futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi. İşte detaylar...
Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi Anthony Nwakaeme’den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcu sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.