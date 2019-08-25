Beşiktaş'ta rahatsızlık yaratan zemin bakıma alınıyor

AKŞAM
Oğuzhan ve Adem Ljajic’in, “Zemin çok kötüydü” şikayetlerinin ardından Beşiktaş yönetiminin çimleri bakıma almak için program yapmaya başladığı bildirildi. Zeminin 7 Eylül’deki Andorra milli maçına kadar elden geçirilmesi planlanıyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Göztepe maçında Vodafone Park Stadı’nın hibrit çimlerinde meydana gelen bozulma, bütün oyuncuları rahatsız etti.
Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.
“Başkan Fikret Orman tarafından, artık ekibin bir parçası olmadığım ve kalmamı istemedikleri iletildi. Ancak ben konuyu çözmek için çalışıyorum. İleride de bir basın toplantısı düzenleyip, bilgilendirmeyi yapacağım.”