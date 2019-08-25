Beşiktaş'ta rahatsızlık yaratan zemin bakıma alınıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim yönetimden takviye istedi Fatih Terim yönetimden takviye istedi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.

Vodafone Park bakıma alınıyor Vodafone Park bakıma alınıyor Göztepe maçında Vodafone Park Stadı’nın hibrit çimlerinde meydana gelen bozulma, bütün oyuncuları rahatsız etti.

Fenerbahçe'de defansa Norveçli joker Fenerbahçe'de defansa Norveçli joker Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.

Sturridge tribünde! Trabzonspor-Yeni Malataspor muhtemel 11'ler Sturridge tribünde! Trabzonspor-Yeni Malataspor muhtemel 11'ler TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…

Beşiktaş'ta iki yıldız daha topun ağzında Beşiktaş'ta iki yıldız daha topun ağzında Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

Ersun Yanal 6'yı buldu Ersun Yanal 6'yı buldu Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.