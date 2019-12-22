Beşiktaş'ta penaltı isyanı

Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların, bu itirazları yerinde bulunmadı ve Video Hakem Sistemi de Çakır'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında da benzer bir pozisyon yaşandı ve Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi. Hakem Cüneyt Çakır "oralı" olmadı ve VAR sisteminden de herhangi bir uyarı gelmedi.

Vida'ya yapılan iki pozisyonunu yorumlayan Nihat Kahveci ise, "Vida'ya bugün penaltı çalınmuyor mu?" dedi.

Rıdvan Dilmen: "Cüneyt Çakır idare ediyor, yönetmiyor. İkinci gol faul var mı yok mu Fenerbahçeli gözlüğümü çıkarıp baktım yok faul. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti. Görmedi, penaltı ile skor değişti. Korneri aut verdi, döndü gol oldu."

Erman Toroğlu: "Penaltıda biz takıldık. Beşiktaşlı oyuncunun iki el açık hamle yapması yanlış. Top geliyor mu, gelmiyor... Hakem pozisyona yakın. Tribünde 5-6 yaşında çocuk gördü. Zor pozisyon, VAR işte bunun için var. Rebocho'nun yüzüne zoom yapıldığında zaten anladık durumu."

(Sporx)