Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby ile yollar ayrılıyor

Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan iki oyuncunun da sözleşmesindeki satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.
Sezon sonunda Rebocho Guingamp'a, Diaby de Sporting Lizbon'a geri dönecek. Rebocho son 8 lig maçında da süre alamazken, Diaby ise 29 maçta 2 gol, 2 asistlik katkısıyla beklentileri karşılayamamıştı.
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Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.
Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş, Alanyaspor'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü Papiss Cisse ile 1 yıllık sözleşme yapmak istiyor.
Suudi basını, ülkeden ayrılan Fransız futbolcunun geri dönmeyeceğini iddia etti. Onun yerine Falcao düşünülüyor. Fransız forvetin ise Galatasaray'a geleceği yazıldı.
Slaven Bilic, Hırvat oyuncunun transferiyle ilişkili soruya, “Tabii ki oyuncuları izliyoruz. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var” cevabını vererek yeşil ışık yaktı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Donk'un büyükannesi koronavirüsten öldü.
Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig ekibinin satışının durdurulmasını istedi. Henry Winter ise “Premier Lig'de etik değil, nakit çalışır. Satış iptal olmaz” dedi.