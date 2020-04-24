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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 10:42
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 10:42

Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby ile yollar ayrılıyor

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Fransız ekibi Guingamp'tan kiralanan Pedro Rebocho ve Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kadroya katılan Abdoulay Diaby için karar verildi.

Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan iki oyuncunun da sözleşmesindeki satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.

Sezon sonunda Rebocho Guingamp'a, Diaby de Sporting Lizbon'a geri dönecek. Rebocho son 8 lig maçında da süre alamazken, Diaby ise 29 maçta 2 gol, 2 asistlik katkısıyla beklentileri karşılayamamıştı.

(Takvim)

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