Beşiktaş'ta Pedro Rebocho belirsizliği devam ediyor

Beşiktaş yönetimi, 7 maçta daha 45'er dakika forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek olan Pedro Rebocho'nun avukatıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.
Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın temsilcisine "Rebocho'nun kulübü yeni sözleşmeyle bu zorunluluğu ortadan kaldırmalı. Aksi takdirde sezon sonuna kadar kadroda olması mümkün değil" sözleriyle alınan kararı bildirdi.
Ancak Rebocho'yu sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderen Guingamp, sözleşmede herhangi bir revizeyi kabul etmedi. Yönetimin, Rebocho için son bir görüşme yapacağı, yine olumsuz sonuç çıkması halinde sezon sonuna kadar sol bekte Caner ve Rıdvan'la devam edeceği belirtildi.
(Sabah)
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