Beşiktaş'ta Pedro hamlesi

AKŞAM

BURAK Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle forvette alternatif arayışında olan Beşiktaş, İtalyan ekibi Fiorentina’nın Brezilyalı golcüsü Pedro’ya göz dikti. İtalya’dan La Nazione sitesinin haberine göre; Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki golcünün transferi için atağa kalktı. Siyah-Beyazlı takımın Fiorentina’ya Pedro için resmi teklifte bulunduğu ve en ciddi öneriyi yaptığı yazıldı. İtalyan ekibi ile 6 aylık kiralama konusunda görüşmeleri yönetici Erdal Torunoğulları sürdürüyor.

58 MÜSABAKADA 20 GOL ATTI

Fluminense’den transfer edilen Pedro, Fiorentina’da yaşanan forma rekabetinde fazla şans bulamadı. Brezilyalı futbolcu sadece 6 maçta 191 dakika ter dökerken, bir kez rakip ağları sarstı. Tek golünü Fiorentina’nın gençlik takımında atan Pedro, Serie A’da ise 4 defa forma şansı buldu ve 59 dakika sahada kaldı. Futbol eğitimini Fluminense’de alan Pedro, geçen yaz 11 milyon euro bonservis bedeli ile Fiorentina’ya imza atmıştı. Genç forvet, Fluminense ile çıktığı 58 maçta 20 gol ve 3 asist kaydetmişti.

GÜVEN YALÇIN VE DİABY YOLCU

Beşiktaş kadrosunda forvet olarak Umut Nayir, Güven Yalçın, Diaby ve Burak Yılmaz bulunuyor. Burak’ın 5, Umut’un 4, Diaby ve Güven Yalçın’ın 2’şer golü var. Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-Beyazlı forma altında kötü bir performans sergileyen Abdoulay Diaby’nin de gönderilmesi gündemde. Siyah-Beyazlı yönetim 28 yaşındaki oyuncunun menajeri ile masaya oturacak. Kısa süre içinde bu olayın netlik kazanması bekleniyor.