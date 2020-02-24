Beşiktaş'ta operasyon startı verildi! Gelecekler ve gidecekler belli...

Trabzonspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Kara Kartal’da yeni sezonun planlaması şimdiden konuşulmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar, kiralık oyuncular; Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby’le yollarını ayıracak. Beşiktaş’la; sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Atiba’yla kontrat yenilenmesi beklenirken Caner Erkin’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Burak, Ljajic ve Vida’nın da geleceği, tekliflere göre şekillenecek.

Süper Lig’de önceki akşam Trabzonspor’la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda kadroda operasyon yapılacağının sinyalini vermişti. Genç hocanın özellikle kulüple kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius’la ilgili olarak yaptığı, “Ağır bir alım maddesi var. Karius seneye bizimle olmayacak” sözlerinin ardından gözler, kadrodaki diğer isimlere çevrildi. Kadrosunda 5 kiralık futbolcu bulunan Kara Kartal’ın, 4 isimle yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karius ve Rebocho performanstan yolcu

Listenin başında, Liverpool’dan 2 yıllık kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan Loris Karius yer alırken, ikinci sırada Fransa Lig 2 ekibi Guingamp’tan kiralanan Pedro Rebocho bulunuyor. Sözleşmesinde 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda bonservisinin zorunlu alınması maddesi bulunan Portekizli sol beki göndermeyi planlayan Kartal, 2.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Ek olarak Portekiz ekibi Sporting’ten kiralanan Abdoulay Diaby ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal’den alınan Mohamed Elneny’de geri gönderilecek.

Gönül’le görüşmeler erkenden başlayacak

Kara Kartal’da ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan takıma kazandırılan Kevin-Prince Boateng, 10 maçta forma giymesi halinde Beşiktaş’la yoluna devam edecek. Ganalı oyuncunun performansından memnun olan teknik ekibin, Boateng’le yoluna devam etmeyi planladığı öğrenildi. Ek olarak takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan; Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül’le sözleşme uzatılması bekleniyor. Kulüpten 1.7 milyon Euro kazanan Gönül’e, başka takımların da ilgisinin bulunması sebebiyle görüşmelerin erkenden başlanması planlanıyor. Mirin’de karar Sergen hocanın Takımın tecrübeli sol beki Caner Erkin’in ise durumu sezon sonunda belli olacak. Siyah-Beyazlılar’da başka kulüplerin ilgisinin bulunduğu; Burak Yılmaz, Domagoj Vida ve Adem Ljajic’e de gelecek tekliflere göre yönetim kararını verecek. Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen; Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Fatih Aksoy, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic’in de kadroya dahil olmasıyla kulüp, yeni bir yapılanma içine girecek. Sezon başında Toulouse’a kiralık olarak gönderilen Isimat Mirin’le ilgili ise son kararı Sergen Yalçın verecek.

Sergen Yalçın: Sonuna kadar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından soyunma odasında oyuncularıyla biraraya geldi. Genç hocanın, kısa bir konuşma yapıp,“Trabzonspor karşısındaki ikinci yarıda sergilediğimiz futbolu sezon sonuna kadar sergileyelim. Başka bir şey istemiyorum. Biz işimize bakalım. Şimdi Alanyaspor gibi önemli takımla maça çıkacağız. Herkes önümüzdeki maçlara odaklansın ve eksiklerini gidersin” dediği öğrenildi.

(Fanatik)