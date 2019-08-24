Göztepe'yi 3-0 gibi net bir skorla yenen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Lens'in performansları akıllarda soru işareti bıraktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Vodafone Park’ta Göztepe’yi 3-0 yenmesine karşın, özellikle ilk yarıda oynanan futbol Beşiktaş camiasının içini açmadı. İleri uçta görev alan oyuncuların basit top kayıplarının yanı sıra sarı kırmızılı ekip karşısında hemen hemen hiç organize olamayan Beşiktaş, 45 dakika 45 top kaybı yaparken Ljajic, Lens, Güven, Medel, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup gibi tecrübeli isimlerin sergilediği performans hayal kırıklığı yarattı.

OĞUZHAN VE LENS HALA HAZIR DEĞİLLER

İlk yarıda dağınık ve silik bir görüntü veren siyah beyazlılarda saha içerisinde en fazla tepki çeken oyuncular Oğuzhan Özyakup ve Lens oldu. Geçtiğimiz sezon ortalarda gözükmeyen iki yıldız tutuk görüntüleriyle taraftarların sabrını taşırırken, Oğuzhan’ın 90 dakika sonunda “Taraftarlarla yaşadığım gerginlik vardı. Haklı - haksız bunu tartışacak değilim” açıklamaları dikkat çekti. Topu ayağına her aldığında yanlış işler yapan ve sadece tribünlerin değil takım arkadaşlarının bile sinirlerini bozan Jeremain Lens çok yakın bir süre içerisinde yerini N’Koudou’ya kaybedecek gibi gözükürken, yeni transfer Boyd’un henüz alışma sürecinde olması oyuncu hakkında olumsuz yorum yapılmasına şimdilik engel oldu.