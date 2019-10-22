Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8391
  • 6,5
  • 279.083
  • 97908.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Oğuzhan Özyakup, takımla birlikte çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma 1,5 saat sürdü.

İdmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Georges N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby ve Douglas Santos katılmadı. Victor Ruic takımdan ayrı çalışırken, sakatlığını atlatan Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalıştı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yaptığı idman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de antrenmanı takip ederken, idman sonrasında futbolcular, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip forma imzaladı. Braga maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, son antrenmanını akşam 18.00'de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Acun Ilıcalı şoke oldu! 'İlk kez karşılaşıyorum'
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Acun Ilıcalı Gel Konuşalım programına konuk olduğu sırada O Ses Türkiye´nin perde arkasında yaşan

Acun´a Attığı Mesaj Sonrası Şeyma Subaşı´ndan İlk Açıklama Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte son 30 yılda Türkiye'de en çok izlenen 50 film

Yıllar sonra duvarı yıkıp çıkarmaya karar verdi! Bakın içinden ne çıktı