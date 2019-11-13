Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ille yollar ayrılıyor

Bir zamanlar performansı, "Oğuzhan 150 milyon Euro" sözleriyle övülüyordu. Ancak öyle bir düşüş yaşadı ki, gördüğü dipten bir daha çıkamadı.

Taraftarın sırtını döndüğü, son Denizlispor maçında oyuna girerken ıslıkladığı yıldız futbolcu, performansı yetersiz kalınca teknik heyetin de gözünden düştü.

Beşiktaş tribünlerinin istenmeyen adam ilan ettiği 27 yaşındaki orta saha, yol ayrımına geldi.

BÖYLE ÇÖKÜŞ GÖRÜLMEDi

Şampiyonluğun geldiği 2015- 16 sezonunda en parlak dönemini yaşayan Oğuzhan, 31 maçta 9 gol ve 7 asistle takımını sırtladı.

2016-17'de 5 gol ve 7 asistle devam eden yıldız futbolcu sonrasında ise resmen çöktü! Son 3 sezonda dökülen Ozi, Beşiktaş kariyerinde toplamda 8 sezonda 190 lig maçına çıkarken 25 gol attı. Bu sezon ise ne asist yapabildi ne de gol atabildi.

(Sabah)