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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:12
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:03

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord takımına kiraladı.

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.

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