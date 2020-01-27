Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.

Yeni hoca stada çağrıldı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya geliyor.