Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün, İstanbulspor'a kiralandı

Beşiktaş, 18 yaşındaki oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiralık olarak gönderdi.

Beşiktaş, 2001 doğumlu kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekide;

Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır.

Beşiktaş JK