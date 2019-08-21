Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün, İstanbulspor'a kiralandı

Beşiktaş, 2001 doğumlu kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekide;
Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır.
Beşiktaş JK
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