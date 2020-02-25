  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 11:39
  • |
  • 25 Şubat 2020 Salı 12:38

Beşiktaş'ta o isimlerin bileti kesildi! En az 5 yabancı gidici...

Beşiktaş'ta o isimlerin bileti kesildi! En az 5 yabancı gidici...

Paylaş

Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.

Beşiktaş'ta köklü değişiklik... Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Kartal'da gelecek sezon için çalışmalara erken başlandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı değerlendirmede yabancı oyunculardan Boateng dışındakilerin çoğu gidecek.

Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Ruiz ve N'Koudou ise kalacak. Adem Ljajic ve Vida ise iyi bir teklif gelmesi durumunda gözden çıkarılacak.

BOATENG'LE YOLA DEVAM

Beşiktaş 3 maçta gösterdiği performans nedeniyle Boateng'i takımda tutacak. Bu oyuncunun bonservisi alınacak.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da forma savaşı had safhada! Yıldız isimler bile forma şansı bulmakta zorlanıyor

title

Bradley Beal'in 55 sayısı Washington Wizards'a yetmedi

title

Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe esprisi

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal...
Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal...

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal...

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor

Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.

Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme
Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme

Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme

Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.

Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak
Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak

Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak

Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.

Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu
Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu

Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.

Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi
Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi

Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi

Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

Şok gerçek! Yanal derbiden 3 saat önce...
Şok gerçek! Yanal derbiden 3 saat önce...

Şok gerçek! Yanal derbiden 3 saat önce...

Derbide sahaya sürdüğü kadro nedeniyle ağır eleştiri alan Ersun Yanal'ın maçın başlamasına 3 saat kalana kadar kanatlarda oynatacağı isimleri seçemediği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.