Beşiktaş'ta o isimlerin bileti kesildi! En az 5 yabancı gidici...

Beşiktaş'ta köklü değişiklik... Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Kartal'da gelecek sezon için çalışmalara erken başlandı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı değerlendirmede yabancı oyunculardan Boateng dışındakilerin çoğu gidecek.
Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Ruiz ve N'Koudou ise kalacak. Adem Ljajic ve Vida ise iyi bir teklif gelmesi durumunda gözden çıkarılacak.
BOATENG'LE YOLA DEVAM
Beşiktaş 3 maçta gösterdiği performans nedeniyle Boateng'i takımda tutacak. Bu oyuncunun bonservisi alınacak.
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Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.
Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.
Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.
Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.
Derbide sahaya sürdüğü kadro nedeniyle ağır eleştiri alan Ersun Yanal'ın maçın başlamasına 3 saat kalana kadar kanatlarda oynatacağı isimleri seçemediği öğrenildi.