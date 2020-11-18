Beşiktaş'ta N'Koudou görev bekliyor

Uzun süredir formasından uzakta bulunan Fransız kanat oyuncusunun, cumartesi günkü maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp görev istediği bildirildi. Kadrodaki eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle Yalçın’ın da oyuncusuna cumartesi günü bu konuda olumlu karşılık vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.
Sky Sport News'taki Transfer Update-die Show Programı'nda gündem Ömer Faruk Beyaz'dı. ‘Türk Messi' benzetmesi yapılan genç yıldızın sözleşmesinin biteceğine dikkat çekildi ve Schalke'ye gidebileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi ilk 11'de değişiklikler yaşanacak. Konyaspor yenilgisi sonrası değişiklik sinyali veren Bulut, arka arkaya gelen sakatlık ve hastalık haberleriyle biraz da mecburi bir rotasyon yapacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci transferi ve takımdaki isimler hakkında açıklamalarda bulundu.
Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.