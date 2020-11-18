Beşiktaş'ta N'Koudou görev bekliyor

SPOR GÜNDEMİ

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası... Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası... Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Dev ekip peşinde... Fenerbahçe'de büyük tehlike! Dev ekip peşinde... Sky Sport News'taki Transfer Update-die Show Programı'nda gündem Ömer Faruk Beyaz'dı. ‘Türk Messi' benzetmesi yapılan genç yıldızın sözleşmesinin biteceğine dikkat çekildi ve Schalke'ye gidebileceği öne sürüldü.

Kanarya'da Erol Bulut'tan rotasyon kararı Kanarya'da Erol Bulut'tan rotasyon kararı Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi ilk 11'de değişiklikler yaşanacak. Konyaspor yenilgisi sonrası değişiklik sinyali veren Bulut, arka arkaya gelen sakatlık ve hastalık haberleriyle biraz da mecburi bir rotasyon yapacak.

Sergen Yalçın istediği kalecileri açıkladı Sergen Yalçın istediği kalecileri açıkladı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci transferi ve takımdaki isimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Aslan ağır yaralı Aslan ağır yaralı Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.