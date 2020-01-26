Beşiktaş'ta Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçında yok

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta bir futbolcu sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Siyah - beyazlılarda Necip Uysal, karşılaşmanın 68. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.
Ceza sınırında olan 29 yaşındaki futbolcu bu kartı ile cezalı duruma düştü. Necip, 20. haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Göztepe, yeni stadının açılış maçında taraftarının büyük desteği ile Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından TFF'ye çok sert tepki gösterdi.
Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, Göztepe maçının ardından görüşlerini paylaştı.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçının ardından açıklamalar yaptı.
19. hatada Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Necip Uysal, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek.