Beşiktaş'ta Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçında yok

19. hatada Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Necip Uysal, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta bir futbolcu sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Siyah - beyazlılarda Necip Uysal, karşılaşmanın 68. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

Ceza sınırında olan 29 yaşındaki futbolcu bu kartı ile cezalı duruma düştü. Necip, 20. haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.