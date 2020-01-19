Beşiktaş'ta Muhammed Elneny cezalı duruma düştü

79. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından Sivasspor'dan Fatih Aksoy ile bir gerilim yaşayan Elneny, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla uyarıldı.
Mısırlu oyuncu, 19. haftadaki Göztepe mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
SİVASSPOR'DA İKİ CEZALI
Öte yandan lider Sivasspor'da da sarı kart gören Goaiano ile Erdoğan, gördükleri sarı kartların ardından Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig’de lider Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.
Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.