Beşiktaş'ta Muhammed Elneny cezalı duruma düştü

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede Muhammed Elneny gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

79. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından Sivasspor'dan Fatih Aksoy ile bir gerilim yaşayan Elneny, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla uyarıldı.

Mısırlu oyuncu, 19. haftadaki Göztepe mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

SİVASSPOR'DA İKİ CEZALI

Öte yandan lider Sivasspor'da da sarı kart gören Goaiano ile Erdoğan, gördükleri sarı kartların ardından Rizespor maçında cezalı duruma düştü.