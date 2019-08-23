Beşiktaş'ta Mounie olmazsa Okaka transfer edilecek

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, Steve Mounie'den sonra Stefano Okaka'yı da gündemine aldı.
Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki Fransız asıllı Beninli golcü için Huddersfield'e kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz kulübü ise kiralama önerisine sıcak bakmamış, bonservis bedeli olarak 5 milyon euro talep etmişti.
Sportif Direktör Ali Naibi, bir taraftan Huddersfield'i kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ın alternatif olarak da gündemine Watford'dan Stefano Okaka'yı aldığı öğrenildi.
(Star)
Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar Fenerbahçe, Fernandinho'yu da gündeminde aldı.
Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.
Trabzonspor'un önce kiralayıp ardından bonservisine 1 milyon euro ödediği Caleb Ekuban'ın önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve satış listesinde bulunan Carlos Kameni'yi Real Madrid'in istediği iddia edildi.
Falcao transferinin uzamasına neden olan olayı AKŞAM açıklıyor. Abdurrahim Albayrak, Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı. Albayrak’ın akrabası pozu dostlarıyla paylaşınca fotoğraf sosyal medyaya düştü. Bonservis istemeyen Monaco, Cim-Bom’dan 5 milyon euro istemeye başladı.
Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel’in bileti kesildi.
Diagne’yi satma konusunda başarılı olamayan Galatasaray’a Younes Belhanda için teklif geldiği öğrenildi. Al Nassr ve Al Ahli’nin Faslı yıldız için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.