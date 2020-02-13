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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 20:18
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 20:21

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlandı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

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