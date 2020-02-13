Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Tedavisine devam edilen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer bu sonuçla kupada yarı finale yükselip Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth’a 2 maç men cezası verdi.
TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
Beşiktaş kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe maçının tekrar edilmeyeceğini açıklamasının üzerine jet bir yanıt yayımladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımı sevindiren bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili sert açıklamalarda bulunurken Aziz Yıldırım üzerinden çarpıcı ifadeler kullandı.