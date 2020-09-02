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  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:12
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Beşiktaş'ta Markus Henriksen sesleri

Beşiktaş'ta Markus Henriksen sesleri

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TRT Spor

Elneny'nin ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak Hull City forması giyen ve şu an boşta olan Markus Henriksen'i gündemine aldı. 28 yaşındaki futbolcunun imza parası istememesi ve 1,5 milyon euronun altında bir maaşa oynamayı kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtiliyor.

28 yaşındaki Norveçli orta saha serbest konumda ve bonservis bedeli bulunmuyor. Ülkesi dışında Hollanda ve İngiltere'de top koşturan Henriksen, 353 maçta 60 gol 44 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'da forma giyen Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor.

TRANSFER İÇİN 2 ŞART VAR

1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.

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