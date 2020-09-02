Beşiktaş'ta Markus Henriksen sesleri

28 yaşındaki Norveçli orta saha serbest konumda ve bonservis bedeli bulunmuyor. Ülkesi dışında Hollanda ve İngiltere'de top koşturan Henriksen, 353 maçta 60 gol 44 asistlik performans gösterdi.
Galatasaray'da forma giyen Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor.
TRANSFER İÇİN 2 ŞART VAR
1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.
İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.