Beşiktaş'ta Marcelo transferi sezon sonuna kaldı

TFF’den harcama limiti konusunda olumsuz yanıt alan Beşiktaş, bu sebepten Cenk Tosun’u Everton’dan kiralayamamıştı.
Kara Kartal’ın aynı nedenden dolayı Lyon’da mutsuz olan eski stoperi Marcelo Guedes’i de alamadığı öğrenildi.
Fransız ekibinin taraftarlarıyla yaşadığı sıkıntı sonrasında bu grupla arasını düzelten Marcelo’nun, sezonu Lyon’da tamamlayacağı ve sezon sonunda ise oluşacak şartlara göre Türkiye’ye gelmek için imkanları zorlayacağı bildirildi.
(Fanatik)
DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.
Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Guilherme için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek net konuştu: “Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.”
G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.
Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.
Başkanlar borçtan sorumlu olacak. Şike suçundan ceza alanlar ömür boyu spordan men edilecek.
Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”
Olimpiyat vizesi olan ‘Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.