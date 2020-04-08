Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste

FIFA dün yaptığı açıklamada oyuncu sözleşmeleri ile ilgili soru işaretlerini giderirken kontratların sezon ne zaman tamamlanırsa o zaman biteceğini duyurdu. FIFA ayrıca indirim ve ödeme konusunda da kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağına dikkat çekti.
PAZARLIK ZAMANI
Ekonomik anlamda zor günler geçirirken koronavirüs salgınıyla liglere ara verilmesi nedeniyle bir darbe daha alan Beşiktaş'ta yönetim FIFA'nın açıklaması sonrası, planladığı indirim operasyonuna başlamaya hazırlanıyor. Oyuncularla ve menajerleriyle bir araya gelecek olan yöneticiler, ertelemeden dolayı oluşan kayıplar nedeniyle orta yolu bulmaya çalışacak.
GELECEK SEZON İÇİN DE FEDA
Yeni sezonda futbol takımının maaş bütçesinde önemli bir azalmaya gideceğini daha önce açıklayan siyah-beyazlılar, bu konuda da ilk temasları yapacak. 25-30 milyon Euro'luk bir bütçe planlayan Beşiktaş, öncelikli olarak en fazla kazanan isimlerle masaya oturacak. Kartal'da Vida, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz, N'Koudou ve Victor Ruiz en fazla kazanan isimler olarak dikkat çekiyor. Kartal'da Atiba, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sözleşmeleri ise sezon sonunda sona erecek. Kanadalı orta saha ile 1 seneliğine daha söz kesen Beşiktaş, Gökhan ve Caner'e de indirimli teklifini iletecek. Kiralık olan isimlerden ise uygun şartların oluşması haline sadece Kevin-Prince Boateng ve Arsenal'den Mohamed Elneny ile devam etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, diğer isimlerle ise yollarını ayıracak.
Beşiktaş'ta maaşlar ve sözleşme bitiş tarihleri şu şekilde:
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER
Vida: 3 milyon Euro - 2022
Ljajic: 2.2 milyon Euro - 2022
Lens: 2.2 milyon Euro - 2022
Burak Yılmaz: 2.1 milyon Euro - 2021
Victor Ruiz: 1.8 milyon Euro - 2022
Kevin N'Koudou: 1.8 milyon Euro - 2023
Enzo Roco: 1.4 milyon Euro - 2021
Tyler Boyd: 1.2 milyon Euro - 2023
Necip Uysal: 1 milyon Euro - 2021
Douglas: 900 bin Euro - 2022
Dorukhan Toköz: 300 bin Euro - 2021
Güven Yalçın: 300 bin Euro - 2022
Umut Nayir: 300 bin Euro - 2022
SÖZLEŞMESİ BİTENLER
Mohamed Elneny - 1.7 milyon Euro (Kiralık)
Caner Erkin - 1.5 milyon Euro
Gökhan Gönül: 1.5 milyon Euro
Abdoulay Diaby: 1.5 milyon Euro (Kiralık)
Loris Karius: 1.4 milyon Euro (Kiralık)
Atiba Hutchinson: 750 bin Euro
Pedro Rebocho: 700 bin Euro (Kiralık)
Boateng: 325 bin Euro (Sözleşmesi uzatılırsa seneye 1.7 milyon Euro (HTSpor)
Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.
Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair açıklamalarda bulundu. Ganalı eski yıldız, “Çok şükür ki Fenerbahçe'yle anlaştım” dedi.
Sarı-Kırmızılı kulüpte gelecek sezonun yıllık maaş limiti 1.5 milyon Euro olarak belirleniyor. Bu limitin üzerinde dış transfer veya yeni kontrat yapılmayacak. Mevcut kadrodaki yüksek maaşlı birçok isim yolcu, Falcao ve Belhanda gibi yıldızlar için de teklif bekleniyor.
Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”
Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.