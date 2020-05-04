Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Beşiktaş’a geldiği günden beri performansıyla eleştirilerin odak noktasında olan Alman kaleci Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

SERGEN YALÇIN 2,5 AY ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Sergen Yalçın, Süper Lig’in 23. hafta maçında Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Loris Karius’la ilgili çok konuşulan açıklamalar yapmıştı.

Yalçın, Alman kaleciyle ilgili “Karius gelecek sezon bizimle olmayacak, sözleşmesindeki şartlar çok ağır” ifadelerini kullanmıştı.

BOATENG DE YOL AYRIMINDA

Yeni sezonda daha ekonomik bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, yüksek maliyeti sebebiyle Kevin Prince Boateng ile de yollarını ayırıyor.