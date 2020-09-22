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aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 09:25
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Beşiktaş'ta Ljajic ilk 11'e geri dönüyor

Beşiktaş'ta Ljajic ilk 11'e geri dönüyor

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Mensah'ı ilk 11'in merkezinde görevlendirmesi sebebiyle Sırp futbolcuyu kenarda tutmak zorunda kalan teknik ekip, 2 oyuncuyu aynı anda sahaya sürmenin formülünü buldu. Adem Ljajic, perşembe günkü Rio Ave maçında Sırp milli takımında olduğu gibi sol açık bölgesinde görev yapacak.

Devler Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’a kaybederek Avrupa’da Kupa 2’ye geçiş yapan Siyah- Beyazlılar, gruplara katılma yolunda perşembe günü Portekiz ekibi Rio Ave’yle karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde kadro ve oyun planını oluşturan teknik ekip, Süper Lig’de ilk 2 haftadır görev alan ideal kadronun hücum hattında önemli bir değişikliğe gidecek. Koronavirüs tedavisi olması sebebiyle evinde izole bir şekilde zaman geçirirken diğer yandan telefonla sürekli olarak yardımcılarıyla dialog halinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Avrupa mücadelesinde Adem Ljajic’i ilk 11’e çekmeye karar verdi.

Bernad Mensah’ın yeri sağlam

Kayserispor’dan satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle takıma kazandırılan Bernard Mensah’ı orta sahanın merkezinde görevlendirmesi sebebiyle bu bölgenin alternatifi Adem Ljajic’i kenarda tutmak zorunda kalan Yalçın, 2 oyuncuyu birlikte oynatmanın yolunu buldu. Genç teknik adamın, Mensah’ı orta sahada görevlendirip Adem Ljajic’i de Sırbistan milli takımında oynadığı gibi sol açık hattında Rio Ave karşılaşmasında sahaya süreceği bildirildi. Bu planı sebebiyle Tyler Boyd’u yedek kulübesine çekecek olan Sergen Yalçın, diğer kanatta yine Ajdin Hasic’i sahaya sürüp ileri uçta da yine Cyle Larin’i görevlendirecek.

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Sergen Yalçın Ljajic'i oynatmanın formülünü buldu

Mensah'ı ilk 11'in merkezinde görevlendirmesi sebebiyle Sırp futbolcuyu kenarda tutmak zorunda kalan teknik ekip, 2 oyuncuyu aynı anda sahaya sürmenin formülünü buldu. Adem Ljajic, perşembe günkü Rio Ave maçında Sırp milli takımında olduğu gibi sol açık bölgesinde görev yapacak.
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