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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:07
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:07

Beşiktaş'ta Ljajic gelişmesi! Menajer geleceğini açıkladı...

Beşiktaş'ta Ljajic gelişmesi! Menajer geleceğini açıkladı...

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Beşiktaşlı Adem Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs sebebiyle içinde bulunduğu ekonomik sorunlar daha da katlanan Siyah- Beyazlılar, mali olarak yeni bir yol haritası hazırlamıştı. Bu doğrultuda oyuncularından maaşlarında indirime gitmelerini isteyen yönetimin, fedakârlık beklediği isimlerin başında 2.2 milyon Euro’luk maaşıyla takımın 10 numarası Adem Ljajic geliyor... Bu sezon ortaya koyduğu inişli çıkışlı performans sebebiyle eleştirilerin hedefi olan tecrübeli futbolcunun durumuyla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulunan yıldız ismin menajeri Mirsad Türkcan, önemli sözler sarf etti.

"Üzerine düşeni yapacak"

Başarılı menajer, oyuncusunun Siyah-Beyazlı formayla görev yapmaktan dolayı çok memnun olduğunu ve koronavirüs sebebiyle kulübün yaşadığı ekonomik krizde üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türkcan, “Adem, büyük bir karaktere sahip. Ödemeler konusunda kulübe hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Kulübün şartlarının ne kadar zor olduğunu biliyor. Son durumlarla alakalı olarak yönetimle henüz resmi olarak konuşmadık. Ancak bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da kendisine bir ev aldı"

Transfer ve ayrılık haberleri çıkmasına rağmen Adem Ljajic’in geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiğini ve kariyerine Kara Kartal’la devam etmek istediğini söyleyen Mirsad Türkcan, “Ljajic, Beşiktaş’ı çok seviyor. Beşiktaş taraftarının da onu çok sevdiğini biliyorum. İstanbul’da kendisine bir ev aldı. Bana neredeyse 100 defa söyledi! Beşiktaş’la 2 yıllık kontratı var ve burada kalmak istiyor” diye konuştu.

"Ankaragücü maçında yaptığı hareket"

Yıldız ismin son maçlarda çıkışa geçtiğini hatırlatan Türkcan, “Adem Ljajic, Beşiktaş’ın şu andaki en iyi futbolcusu. Koronavirüs öncesinde ağır bir grip geçirdi ve bundan dolayı performansı olumsuz etkilendi. Ancak bu sorununu atlatmasının ardından çıktığı 2 maçta da iyi oynadı. O da sezon genelinde ortaya koyduğu performanstan memnun değildi. Ankaragücü’ne attığı golden sonra yaptığı hareket sebebiyle eleştirildi. Onunla ben de konuştum. Tepki hareketini Beşiktaş taraftarına karşı değil onun kalitesini Türkiye’de ve İtalya’da tartışanlara karşı yaptığını söyledi” yorumunu yaptı.

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