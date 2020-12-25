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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 22:16
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Beşiktaş'ta listenin dışına çıkacak isim belli oldu! Boyd dönüyor...

Beşiktaş'ta listenin dışına çıkacak isim belli oldu! Boyd dönüyor...

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Sporx

Beşiktaş, sezon başında sözleşmesini dondurduğu Tyler Boyd'u 2. yarıda kadroya yazmayı planlıyor.

Beşiktaş, sezon başında yabancı kontenjanını düşürmek için kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd'u 2. yarıda tekrar takıma dahil etmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı takımda Tyler Boyd'un takıma geri dönmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğtultusunda genç oyuncu Ajdin Hasic kiralık olarak gönderilecek.

Hasic'i daha fazla süre alacağı bir takıma göndererek geliştirmeyi planlayan Beşiktaş, sezon sonunda da oyuncunun durumuna göre yeni bir karar alacak.

TAKIMINA 2.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, geçen sezon siyah-beyazlı İstanbul temsilcisine Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle geldi. önce Ankaragücü'nde de kiralık oynayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre aldı.

Geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre alan Tyler Boyd, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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