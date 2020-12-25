Beşiktaş'ta listenin dışına çıkacak isim belli oldu! Boyd dönüyor...

40 yıllık örgüt var dedi ve ekledi: Bu kanseri kesip atmamız lazım

Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı 5 maçlık cezayı, futbol gündemini ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı.

• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."

• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."