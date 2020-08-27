Beşiktaş'ta Lemina transferi olmadı, rota Badou Ndiaye'ye kırıldı

Beşiktaş, Lemina'yı bonservisiyle vermek istemeyen Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz kulübü, Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncu için siyah-beyazlılara henüz dönüş yapmadı.
Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan Ndiaye'nin transferine hız verdi.
Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.
Suudi Arabistan basını Al Nasr kulübünün, Beşiktaşlı Adem Ljajic'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.
Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlanmasının ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, PAOK maçından bir gün sonra, iki aylık alacağı için Siyah-Beyazlılara ihtarname çekti.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, sarı-lacivertli forma ile efsane olmak istediğini söyledi.